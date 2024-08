Tennis Parigi 2024 Musetti | Partita quasi perfetta servizio migliorato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Se non ci fosse stato il break sul 5-4 sarebbe stato il match perfetto. Quando si va così avanti in un torneo bisogna analizzare nel dettaglio tutto per trovare spunti per migliorare. Ho fatto una grande prestazione con pochissimi errori gratuiti e un gioco aggressivo dall’inizio alla fine”. Così Lorenzoha analizzato, in zona mista, la storica vittoria contro Alexander Zverev (7-5 7-5) nei quarti di finale del torneo dimaschile, valido per i Giochi Olimpici di. “Più che nella velocità al– prosegue il carrarino – sononella continuità e nel mettere le prime nei momenti più difficili. Le percentuali stanno salendo vertiginosamente. Ho servito benissimo soprattutto nel primo set, ma in generale ho concesso poco a un giocatore come Zverev che parte dietro in risposta.