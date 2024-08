Sulle tavole da sup al sorgere del sole al bagno Selene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Amare Beach, l’associazione formata da un insieme di operatori balneari di Valverde, organizza una interessante iniziativa per avvicinare le persone alleda sup e vivere a pieno ildelin mezzo al mare. L’appuntamento è domenica all’alba, ma forse sarebbe più appropriato dire sabato notte, visto che il ritrovo alè a partire dalle 4.30. In questa iniziativa Amare Beach collabora con Functional Sup Tribe. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare al 3921154499 o al 3488164656.