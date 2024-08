Squid Game 2 in arrivo il 26 dicembre su Netflix

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il regalo di Natale dipassa per. Dopo averlo annunciato più di due anni fa, ora abbiamo la data:2 uscirà il prossimo giovedì 26. A distanza di tre anni dal successo della prima, la serie sudcoreana è pronta a tenere col fiato sospeso per la seconda volta. Ma non è finita qui, perchéha anche annunciato che nel 2025 verrà rilasciato il terzo, nonché ultimo, capitolo della serie. Nella seconda stagione, il pubblico ritroverà Seong Gi-hun, il protagonista squattrinato che vinse il gioco al termine di1. Dopo aver giurato vendetta, l’uomo rientrerà in gioco per cercare di regolare i conti in sospeso e dovrà affrontare nuovi sfide sempre più pericolose. Anche stavolta, Front Man non sembra essere un avversario facile.