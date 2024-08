Spacciatore di Sesto San Giovanni evade dai domiciliari | arrestato in una casa abusiva a Parabiago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)(MILANO), 1 agosto 2024 - La Polizia Locale scopre un appartamento affollato di persone straniere senza regolare ospitalità, tra cui un evaso dagli arresti. È successo la scorsa settimana: durante uno dei consueti controlli per accertamenti di residenza anagrafica, gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno scoperto una situazione di irregolarità in un'unità abitativa. In particolare, sono state trovate circa dieci persone, tutte di nazionalità straniera, senza regolare dichiarazione di ospitalità. Tra di loro, un cittadino egiziano, precedentementeper spaccio di stupefacenti aSane sottoposto agli arrestiin un altro Comune della provincia di Novara. L'uomo, privo di documenti, è stato identificato tramite rilievi fotodattiloscopici, risultando avere precedenti penali e ancora sotto misura degli arresti