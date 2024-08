Ryanair le nuove rotte estive decollano da Salerno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024), la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha celebrato oggi (1° agosto) l’inizio delle operazioni all’aeroporto diCosta d’Amalfi, accogliendo questa mattina i primi passeggeri sul volo inaugurale dida Milano Bergamo all’aeroporto diCosta d’Amalfi. Questo primo volo segna una pietra miliare significativa sia persia per la Regione, dando il via alleoperazioni dinella pittoresca area della Costiera Amalfitana. Oltre alla nuova rotta per Milano Bergamo, l’ingresso dinell’aeroporto di-Costa D’Amalfi avvia altre due fantastiche: una nuova rotta nazionale per Torino – a partire dal 2 agosto – e una nuova rotta internazionale per Londra Stansted a partire dal 4 agosto. Le tredida/peroffriranno 16 voli settimanali, trasporteranno oltre 130.