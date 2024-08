Roma controlli al campo nomadi di via dei Candoni | sequestrati 270 kg di rame e 18 valigie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto-neldi via deida parte della Polizia di Stato e dalla Polizia LocaleCapitale: in 2 box “sospetti” sono stati270 kg die 18. Gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo e dell’XI Gruppo Marconi, nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria, hanno controllato 2 container in uso ad altrettanti cittadini nativi delle repubbliche della ex Jugoslavia. In 2 pertinenze, ovvero in dei box in uso agli assegnatari dei container, sono stati trovati rispettivamente 270 kg di cavi ine 18. Leerano tutte aperte ed alcune erano visibilmente forzate; nell’immediato, per 2 di esse è stato possibile stabile che erano state rubate da auto in sosta nella zona di Fiumicino.