Quando dalla necessità nascono capolavori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Pare che il motivo per il quale il narratore americano Mario Puzo si risolse a scrivere il libro “Il padrino” sia stato il bisogno di denaro; ugualmente, sarebbe stata l’urgenza economica a spingere il regista statunitense Francis Ford Coppola a trarre un film da quel medesimo libro. Non possiedo alcuna prova riguardo alla fondatezza di tali congetture, raccolte qui e là sui siti di pettegolezzi che pullulano sul web. Tuttavia, se fossero confermate, dimostrerebbero che i successi, e talora perfino i, possono trarre origine da uno stato di. È accaduto così anche per il vino.