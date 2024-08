Pet loss quando muore l' animale domestico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024)accade, avviene un cataclisma emotivo poco riconosciuto dalla società, eppure innegabile. Al punto che in Italia si diffondono i luoghi dove seppellire i resti del compagno d’affezione, oltre a modi per tenerlo con sé anche «dopo». Lo chiamano «pet», ed è forse uno dei pochi tabù dei nostri tempi. In un’Italia in cui, stando a una recente ricerca Ipsos, circa il 56 per cento delle famiglie possiede almeno unscompare il proprio cane o gatto (ma ci sono anche gli altri animali da compagnia) ci si trova davanti a una catastrofe emotiva che difficilmente si riesce a esternare. «O, piuttosto, che si teme di svelare se non con la propria cerchia ristretta di amici, dove si è certi di trovare comprensione, e una tutela per le proprie fragilità.