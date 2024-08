Parigi 2024 show dell’Italia in questa sesta giornata | ori nel judo e nella canoa E si attende la scherma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 agosto 2024). L’Italia riesce ancora una volta a prendersi la scena anche se non mancano alcune delusioni per gli azzurri. L’Italia continua a conquistare medaglie a queste Olimpiadi. Bisogna dire che laodierna non si era aperta nel migliore dei modi visti i due quarti posti conquistati dalla quattro senza maschile nel canottaggio e da Massimo Stano20 km. A questi risultati dobbiamo aggiungere i ritiri della Palmisanomarcia femminile e della Carini. Errigo e Volpi – cityrumors.it – foto LapresseChi non ferma a dare soddisfazioni ai colori azzurri è la. Dopo il passo falso di ieri della sciabola maschile, il fioretto femminileprova a squadra regala la quattordicesima medaglia all’Italia. E arriva la prima medaglia anche dal kayak.