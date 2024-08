OraSì e Blacks il debutto sarà in trasferta Oggi verrà diffuso il calendario della stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)unlontano da casa quello che attende, in campo nel week end del 28/29 settembre nel primo turno del campionato 2024/25. I faentini saranno di scena a Saronno, neopromossa che lotterà per la salvezza, mentre Ravenna giocherà a Ruvo di Puglia, una delle pretendenti alla promozione in A2, anche se non tra le più forti del girone. Ieri è stata resa nota la prima giornata, mentrecomunicato l’interoche avrà una particolarità. Per la prima volta il formatasimmetrico ovvero nelle 38 giornate di regular season non cicorrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.