Olimpiadi di Parigi 2024 marcia | Palmisano si ritira dalla gara della 20 km

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto– Antonellasidi20 km alledi. L’azzurra, oro a Tokyo 2020, abbandona la prova dopo 13 km. L’azzurra lascia in una giornata complicata sin dalle prime battute.fatica a tenere il passo del gruppo delle inseguitrici, staccate di circa mezzo minutocinese Yang. Il racconto– Fonte fidal.it 5 KM – Ritmi decisamente più sostenuti rispetto allamaschile, con i primi cinque chilometri completati in 21:34cinese Yang Jiayu che guida un gruppo già ristretto che include un’attenta Antonella(21:35), fascia con ghiaccio sulle spalle per resistere al caldo: ora sì, si fa sentire. Più indietro le altre azzurre Eleonora Giorgi (22:32) e Valentina Trapletti (23:04).