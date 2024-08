Non si è ritirata solo per i colpi Angela Carini polemica in diretta dopo l’intervista Rai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non si placano le polemiche sull’incontro trae la pugile algerina Imane Khelif. Quasi un caso di stato sul quale è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni. “Non sono d’accordo con la scelta del Cio da quando cambiò regolamento sulla materia perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell’atleta algerina la gara in partenza è una gara che non sembra equa”. >> “Sì, sono proprio io”. Olimpiadi, gli occhi degli italiani su Mauro Nespoli: il pubblico se n’è accorto e l’arciere confessa. “Ecco dove l’avevamo visto” E ancora: “Bisogna fare attenzione nel tentativo di non discriminare a discriminare. Alcune tesi portate all’estremo rischiano di impattare sui diritti delle donne.