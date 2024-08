' Ndrangheta | scommesse on line sequestro 700mila euro nel Reggino VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Confisca di beni - per un valore complessivamente stimato in circa 700 mila- a un imprenditore, con radicati interessi nel centro Italia, attivo nel settore dei giochi e delleon. Il provvedimento è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello S.C.I.C.O. di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, in esecuzione a un provvedimento, emesso dal locale Tribunale. Nel mirino, l'illecita raccolta dion-, attraverso importanti bookmakers esteri con sede in Austria e Malta, che avrebbero operato in contatto con la '