Muore a 36 anni dopo le dimissioni dall’ospedale | la Procura apre un fascicolo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Marica Remoli ha perso la vita soli 36qualche tempoun ricovero in un ospedale di Foligno (Perugia): il decesso è avvenuto nella sua abitazioneche la donna era stata dimessa. () Leggi anche: Olimpiadi, Angela Carini abbandona il ring contro Imane Khelif: il motivo (VIDEO) Leggi anche: Kate Middleton, la notizia bomba sul suo ritorno Chi era Marica Remoli Una donna è morta improvvisamente pochi giornilein cui era stata ricoverata. Si chiamava Marica Remoli e aveva avuto un passato da giornalista per diverse testate locali, per poi intrndere una carriera da comunicatrice digitale e successivamente come organizzatrice di eventi. La 36 enne era tornata nella sua regione d’origine, l’Umbria,un periodo di lavoro trascorso all’estero, in Olanda.