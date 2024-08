Meraviglia Musetti | vince e vola in semifinale ai Giochi di Parigi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lorenzoinaidi. Il numero 1 italiano della spedizione ha battuto 7-5 7-5 il numero 4 al mondo Sascha Zverev, campione olimpico in carica, con un match di grandissima qualità e una personalità da campione. Ora l'azzurro può lottare per una medaglia, un traguardo importantissimo: l'avversario sarà ilnte della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Lorenzo è stato bravo a scattare subito in vantaggio, aiutato anche da qualche imprecisione del tedesco. Il toscano ha amministrato il vantaggio abbastanza agevolmente fino a che nell'ottavo game ha rischiato il break, salvandosi comunque senza concedere chance grazie a servizio e palla corta.