Lo sport è un farmaco e va inserito nella ricetta medica | la novità sottoscritta da tutti i partiti

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Loè une come tale va. Unache permetterebbe alle famiglie di usufruire delle detrazioni fiscali attraverso il 730”. Così la senatrice Daniela Sbrollini (Iv), prima firmataria del ddl “Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale”. Il testo, sottoscritto ieri dain X Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), si legge in una nota, ha come obiettivo quello di rendere l’esercizio fisico prescrivibile proprio come unda parte del medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialisti.