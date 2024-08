LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | azzurre avanti di sette stoccate

Leggi tutta la notizia su oasport

21-14. Mancano 1'08" alla fine dei tre minuti. 21-14. Rimessa vincente della nipponica, assalto complicato con tanti attacchi in bersaglio non valido. 21-13. Corto l'attacco di Ueno, arresto perfetto di Favaretto. 20-13. Lungo conciliabolo al video per la richiesta di moviola della giapponese, alla fine l'arbitro si astiene. ITALIA-GIAPPONE 20-13. Ottimo lavoro di Arianna, che gestisce al meglio questo suo assalto. Tocca a Favaretto contro Ueno. 19-13. Veemente attacco di Errigo, a una stoccata dal chiudere il parziale. 18-13. L'attacco è della giapponese, che ha rimediato in precedenza un cartellino giallo. 18-12. Una stoccata per parte. 17-11. Contro attacco vincente della nipponica. 17-10. Attacco Errigo, favolosa l'azzurra in questi primi secondi. 16-10. Partenza sprint della nostra portabandiera. ITALIA-GIAPPONE 15-10.