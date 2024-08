Leao due gemelli in arrivo | il dolce annuncio E sul futuro al Milan…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rafaela novembre diventerà papà. L’attaccante portoghese si prepara quindi ad accogliere due gioie nella sua vita, dueni, Rodrigo e Tiago. “Diciamo che ho ancora un altro motivo per dare valore alla mia famiglia e continuare a lavorare per lei” ha dichiarato l’attaccante del Milan. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport Rafaelsi racconta dentro e fuori dal campo prima di tuffarsi nella nuova stagione con il Milan. “Sono carico, sono felice di rivedere i compagni e fare un’altra stagione con questa maglia. Con quasi tutti sono rimasto in contatto, Florenzi mi ha chiesto se mi stessi allenando. Perdiamo la sua esperienza, in Italia e in Europa, per me e tutti noi lui è molto importante anche fuori dal campo. È un guerriero, tornerà“.