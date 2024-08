Io sono nessuno 2 Nobody 2 | il film di Bob Odenkirk ha appena aggiunto una star al cast

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024) Io2 (2): ildi BobhaunaalI fanstati felicissimi della notizia del ritorno di Bobper Io2 (2). Ilè stato costantemente aggiornato con l’aggiunta dicome Sharon Stone, Connie Nielsen e il regista Timo Tjahjanto. Ora c’è un altro motivo per rallegrarsi: l’attore veterano Christopher Lloyd è entrato a far parte dele riprenderà il ruolo del padre di Hutch (), David Mansell, come riporta Deadline. Ildel 2021 segue un docile padre di famiglia, Hutch Mansell, che rivela la sua natura violenta dopo che la sua casa viene svaligiata, il che lo porta a una guerra con un boss del crimine russo. Lloyd interpreta il padre di Hutch e un agente dell’FBI in pensione, mentre Nielsen interpreta la moglie di successo Becca Mansell.