Handanovic diventa allenatore all’Inter! Tutti i tecnici delle giovanili

(Di giovedì 1 agosto 2024)comincia la sua esperienza da. L’ex portiere, ritiratosi un anno fa, entra a far parte in maniera ufficiale del settore giovanile ed è uno deiper la nuova stagione. LA PRIMA VOLTA – C’è anche Samirfra i nuovi allenatori dell’Inter per il settore giovanile. La panchina principale, quella della Primavera dopo essersi congedati con Cristian Chivu, si era già definita nelle scorse settimane con l’annuncio di Andrea Zanchetta. Quest’ultimo nella scorsa stagione guidava l’Under-18, passata a Benito Carbone non senza polemiche da parte del suo exWalter Zenga, con cui ha condiviso un’esperienza negli Emirati Arabi Uniti da gennaio ad aprile. Quindi proprio, che si prende l’Under-17 gestita negli ultimi anni da Tiziano Polenghi, passato all’Atalanta.