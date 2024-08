Gravissimo incidente a Milano autocarro travolge tre persone in via Boccaccio | coinvolti anche due ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Gravealle 16.30 di giovedì 1 agosto in viaangolo piazza Giovine Italia, in zona Conciliazione, a. Stando alle prime informazioni, unha investito tre: sul posto sono intervenute tre ambulanze e tre auto mediche dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza per soccorrere i feriti, di cui uno sarebbe in gravi condizioni. Tra lecoinvolte ci sarebbero duedi 21 e 30 anni. La ricostruzione Al momento, non ci sono ancora informazioni precise sulla dinamica, sulla quale stanno indagando gli agenti del Radiomobile della polizia locale attraverso testimonianze e immagini delle telecamere. La piazza è stata chiusa al traffico per consentire ai ghisa di effettuare i rilievi sul luogo dell': deviati mezzi pubblici. Allertatii vigili del fuoco diMessina e Beccaria.