Golf | Hideki Matsuyama leader dopo il primo giro alle Olimpiadi Buone performance per Migliozzi e Manassero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è concluso da pochi minuti, con qualche piccola interruzione che comunque non ha alterato lo svolgimento dei fatti al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines, ildel torneo olimpico dimaschile. Al comando si colloca il giapponese, che trova un’ottima giornata e scrive un brillantissimo -8 sulla carta, fatto che soddisfa assai il vincitore del Masters 2021. Al secondo posto il campione olimpico in carica, l’americano Xander Schauffele, che vuole aggiungere un altro alloro ai due Major conquistati nel 2024. Per lui -6 con bogey alla 17 che comunque non gli toglie il sorriso. Dietro di lui, a -5, il terzetto composto dal cileno Joaquin Niemann, dal sudcoreano Tom Kim e dall’argentino Emiliano Grillo, peraltro autore delbirdie di tutta questa rassegna a cinque cerchi.