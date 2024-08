Giovanni De Gennaro Alice Bellandi e quel nuovo quarto d' ora d' oro alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ancora und'ora. Sembra questo il lasso del tempo dello stupore per lo sport olimpico italiano quando il calendario segna il primo agosto. Und'ora, tanto ha diviso la vittoria dinella prova dello slalom del K1 – kayak – ela dinella finale della categoria -78 chili del judo contro l'israeliana Inbar Lanir. Und'ora come il tempo intercorso tra l'oro di Gianmarco Tamberi elo di Marcell Jacobs nel 2021di Tokyo esattamente tre anni fa. Che fossero fortiDe Gennaro elo sapevano loro e lo sapevano gli appassionati della canoa e del judo. Al punto che pure l'algoritmo di Gracenote li aveva inseriti tra i possibili medagliati. Per entrambi parlava il curriculum. Lungo e già medagliato, ma non, per il canoista, in continuo miglioramentolo per la judoka.