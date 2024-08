Ddl sicurezza | protesta opposizioni in aula Camera ' forzature inaccettabili'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Leno inper "le" con cui la maggioranza sta conducendo nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia l'esame del ddl. La capogruppo del Pd, Chiara Braga, ha denunciato "modalità di gestione non accettabile" con il contingentamento dei tempi "in assenza di alcun ostruzionismo da parte delle" e su un provvedimento che "non è urgente". Per questo Braga ha chiesto l'intervento del presidente della, Lorenzo Fontana: "Le chiediamo di farsi garante, la forzatura fatta questa notte venga stigmatizzata". Alla richiesta del Pd si è unita anche Iv con Maria Elena Boschi: "Quanto accaduto è inaccettabile. Non si può andare avanti nei lavori facendo finta di nulla, ci uniamo alla richiesta di capigruppo". Quindi Agostino Santillo dei 5 Stelle: "Sconcertante" quanto accaduto, denuncia il deputato M5S.