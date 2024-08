Commissioni consiliari Ecco le composizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) FOLIGNO - Dopo la giunta, arriva l’ora delle. Una nuova partita destinata a chiudersi nel giro di qualche giorno, con al convocazione ufficiale degli organismi e l’elezione del presidente. All’interno degli schieramenti, l’accordo di fatto già c’è. La Prima commissione resterà a Forza Italia ed è destinata ad essere coordinata da Michele Bortoletti. La Seconda commissione dovrebbe andare alla lista civica ‘Zuccarini sindaco’ e il nome più accreditato è quello del capogruppo, Nicola Badiali. In terza commissione data per certa la conferma della coordinatrice Tiziana Filena, rieletta nella lista di Fratelli d’Italia. Quanto ai nomi delleche spettano alla minoranza, i nomi che vengono dati come caldi sono quello di Mario Bravi (Pd) per la Controllo e Garanzia e David Fantauzzi (M5S) per la Statuto.