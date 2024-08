Chef Rubio l' odio costa | punizione sacrosanta ma lui insiste

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Odiare. E odiare diffamando ancora di più., cuoco dedito all'istigazione continua contro gli ebrei, stavolta deve pagare. Cinquemila euro, nemmeno troppo, più altri 500 al giorno per ogni post che dovesse non rimuovere nonostante l'ordine del giudice e con tanto di diffida a continuare a scriverne con lo stesso livore. Il tribunale civile di Roma ha accolto la richiesta dell'Unione delle comunità ebraiche controe il suo minaccioso atteggiamento antisemita. L'ordinanza è di ieri ed è perentoria: rimuovere e non pubblicare più messaggi diffamatori sui social.