Carenza di medici di famiglia In agosto scatta l’emergenza Ecco le soluzioni per i cittadini

(Di giovedì 1 agosto 2024)didi: per tuttorimarranno aperti gli ambulatoritemporanei di Parabiago, Castano Primo e Buscate. A Parabiago la struttura ha sede in via XI Febbraio 31, ed è destinata a coloro che risiedono nell’ambito e sono rimasti senza medico dina generale (perché ha cessato l’attività, per pensionamento o altri motivi), dunque anche aiche vivono nei Comuni di Nerviano, Cerro Maggiore, San Vittore Olona ma pure Legnano e Rescaldina. Come si ricorderà, al vecchio Ospedale di Legnano di via Candiani era in funzione un analogo ambulatorio, poi chiuso per un limitato numero di accessi. Ora i legnanesi o rescaldinesi che avranno necessità di una visita o di una prescrizione dovranno recarsi a Parabiago. Prosegue il servizio anche l’Ambulatorio temporaneo di Castano Primo, da oggi trasferito in via Moroni 12.