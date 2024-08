Campi Flegrei Caso M5S | Apertura Percorso archeologio del Rione Terra? Il Governo non lo sa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024): Dal sottosegretario Mazzi tante fumose chiacchiere, ma nessuna certezza. Si pensa ad un partenariato pubblico privato “Troviamo incredibile che ilArcheologico delsia oramai chiuso dallo scorso 28 settembre e che ancora oggi non si conoscano i tempi della sua ri”. Così ha esordito, in una nota inviata ieri in redazione – il deputato flegreo Antonio, Capogruppo M5S in Commissione Cultura. “Al momento l’unica certezza è che, nonostante la situazione complessa dei, ilnon ha messo neanche un euro per la tutela dei Beni Culturali in ben due Decreti. Una scelta incomprensibile data la straordinaria unicità del patrimonio culturale flegreo, che ogni anno attrae sul territorio migliaia di turisti”. Ha rimarca l’esponente 5 Stelle alla Camera dei deputati.