Cala il mistero sulla signora in rosso | il giallo nella Torino esoterica degli Anni Novanta L’archiviazione senza aver trovato l’assassino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quando fu ritrovatavita sotto il cavalcavia della tangenziale dia Moncalieri, indossava un abito elegantissimo in chiffon. Era il 15 settembre del 1991 e da allora Franca Demichela è ricordata come la “in”. Morì perché qualcuno la strangolò. All’epoca i sospetti si concentrarono sul marito con cui pare avesse un rapporto tumultuoso. Giorgio Capra venne anche incarcerato nel 1994 per il delitto, ma uscì dopo poche settimane perché aveva un alibi per quella sera, era a casa di sua madre a Valdellatorre anche se tra le prove contro di lui c’erano dei foglietti con sopra scritto i tempi di percorrenza del tragitto. Capra è morto nel 2023 mentre era stato nuovamente indagato, insieme ad altre quattro persone. Lui si è sempre proclamato innocente. Un vicino di casa parlò di un litigio tra lui e la moglie poche ore prima del delitto.