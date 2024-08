Brest l’allenatore Roy | Noi abbiamo avuto più possesso il Napoli più occasioni da gol

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024)Roy: «Noipiù, ilpiùda gol». Le dichiarazioni del tecnico riportate da L’Equipe che ha dedicato un articolo all’amichevole di Castel di Sangro in cui i francesi (terzi lo scorso anno in Ligue1, quest’anno in Champions) hanno perso 1-0 contro la squadra di Conte. Scrive L’Equipe: In allenamento per quattro giorni a Roccaraso, in Abruzzo, dove sono arrivati martedì pomeriggio, i calciatori delsono entrati in “modalità Champions League” nella loro preparazione, anche se ilil prossimo anno non giocherà in Europa.