Alberto Razzetti | Ci sarà da lottare sui centesimi per centrare la finale

(Di giovedì 1 agosto 2024)continua con gran costanza alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel nuoto. Molto bene l’azzurro anche nelle batterie dei 200 misti: terzo posto in 1’58?00 nella propria heat che vale il quarto posto nel computo totale. Le parole subito dopo la gara: “Buone sensazioni stamattina. Il tempo è ottimo per come ho nuotato. Era importante passare il turno stamattina, salvare qualche energia che può rivelarsi preziosa. Ora guarderò i passaggi e valuterò bene tutto, però mi sono sentito bene e ho visto che alla fine ero vicino a Marchand, ero abbastanza tranquillo”. Nuotare di fianco a Marchand: “È una bella sensazione, ormai in questi giorni ho già fatto un paio di gare di fianco a lui, l’atmosfera è incredibile quando c’è lui. Mi piace gareggiare con questa atmosfera. Me la sto godendo”.