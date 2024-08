Addio ai manager finanziari il nuovo capo di Boeing arriva dall’ingegneria aerospaziale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella serata di ieri, 31 luglio,ha annunciato la nomina di Kelly Ortberg, ex dirigente di Rockwell Collins, comepresidente e Ceo. La notiziadopo una ricerca durata mesi per poter sostituire Dave Calhoun, il quale aveva annunciato che si sarebbe dimesso entro la fine dell'anno come anche il presidente del consiglio di amministrazione Larry Kellner, che non si ricandiderà.