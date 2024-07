Trieste punto da una vespa | shock anafilattico fatale per lo chef Pavel Marc

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un malore poco dopo essere statoda una. Poi un arresto cardiaco e il successivo ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cattinara a. Infine, il tragico epilogo per lotriestino. A ricostruire le ultime ore di vita del professionista 47enne, colpito da, è il quotidiano Il Piccolo. Venerdì scorso, verso sera, l’uomo era andato a portare un fiore sulla tomba della madre. In quel contesto era statoda una. Aveva avvisato subito un’amica, poi si era messo alla guida per raggiungere la sua abitazione in strada per Basovizza. Durante il percorso aveva avvertito un malore, una reazione improvvisa, e sceso dall’auto aveva avuto un arresto cardiaco. A trovarlo riverso sul veicolo, sono stati alcuni vicini di casa che hanno allertato i soccorsi sanitari.