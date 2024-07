Traffico Roma del 31-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione Buongiorno ci sono difficoltà sull’Aurelia penalizzata da un incidente incidente che provoca code tra il raccordo anulare e via della Stazione Aurelia in direzione quindi del centro sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna permangono rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Pontina sino allo svincolo Tuscolana la polizia locale Cisliano un incidente a Tor Vergata in via Amico Aspertini all’altezza di via Fernando Conti altro incidente all’Euro sulla Cristoforo Colombo all’altezza di viale Africa raccomandiamo tutte le attenzioni del caso ricordiamo i lavori la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico Pertanto si può accedere in tangenziale da Largo Passamonti oltre che nella zona di San Giovanni sono frequenti le ripercussioni in via eleniana in piazzale ...