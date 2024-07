Top floreali il trend che piace alle star per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I topconquistano. Dopo la proposta di Blake Lively, lenostrane hanno esaltato il fascino del top a trama floreale come vero must have di stagione. Ecco le ispirazioni più glam. Chenon rinunci al colore è ormai assodato, ma se non potesse fare a meno neppure della trama floreale? È quanto suggeriscono le celebrità, che per la bella stagione hanno rilanciato i topcome vera e propria chicca glam. E non bisogna neppure guardare troppo lontano: basterà soffermarci sullenostrane per renderci conto che ilè tra noi. Crediti: Federica Panicucci/Instagram – VelvetMagA prescindere dalla forma, dal fiore in sé e dal colore, così come dal tessuto, i topdettano tendenza pere sono facilmente abbinabili ed indossabili che riusciranno sicuramente a far breccia nel vostro guardaroba.