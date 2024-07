Tiro con l’arco che rimonta per Mauro Nespoli | è agli ottavi di finale! Fuori Rebagliati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)con una grandedidel torneo individuale diconalle Olimpiadi di Parigi 2024. Uno splendido successo per il veterano lombardo che hato da uno svantaggio di 0-4 contro l’uzbeko Sadikov. Nulla da fare per Chiara Rebati che viene eliminata. Sadikov comincia in maniera perfetta addirittura con tre dieci e vince il primo set per 30-28, conche parte con due nove e chiude con un dieci. Un sedicesimo che comincia in salita per il 36enne di Voghera che tira ancora meglio nel secondo set facendo due dieci e un nove in mezzo, ma l’uzbeko fa ancora un triplo dieci e si porta sul 4-0. Finalmente Sadikov cala un po’ nel terzo set con due otto e un nove, mentre l’azzurro con tre nove riapre tutto e si riporta sul 2-4.