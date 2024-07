The Belko Experiment | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024) The: ladeldelSe poteste uccidere i vostri colleghi, lo fareste? Questa è la premessa di base di The, il thriller psicologico di Greg McLean, che mette gli impiegati della misteriosaIndustries gli uni contro gli altri, con una voce dall’alto che li sfida ad essere predatori o diventare prede. Ilsfrutta dunque questo concetto per tutto il suo valore, mostrando la graduale disgregazione della forza lavoro in difficoltà in parti frammentate che lottano per rimanere in vita nei loro modi unici. Naturalmente, non si tratta di una semplice festa del gore, c’è un preciso commento sociale sornione in gioco. Ad aver ideato questo racconto è stato James Gunn, il regista della trilogia di Guardiani della Galassia e ora dell’atteso Superman.