Tennis Musetti ai quarti delle Olimpiadi | un italiano non ci riusciva dal 1996 in campo maschile

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Per la prima volta da 28 anni unarriva aidi finale del tabellone di singolare alle. A Parigi 2024, Lorenzoentra tra i migliori 8, un risultato che in questa fattispecie non arrivava dal lontano. Allora, ad Atlanta, Renzo Furlan si divorò, in tutti i sensi, un’occasione con l’indiano Leander Paes, che sarebbe poi diventato uno dei massimi interpreti del doppio per diverso tempo a venire. In precedenza, soltanto un ulteriore giocatoreriuscì a portarsi ancora più avanti. Si trattava di Uberto De Morpurgo, che nel lontano 1924 è diventato, ed è anche rimasto, l’unico del nostro Paese a raccogliere una medaglia, nel suo caso di bronzo.