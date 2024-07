Soumahoro crisi Euronics? No voglia massimizzare profitti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "La vicenda dei licenziamenti in corso da parte delle società del settore dell'elettronica di consumo e licenziatarie del marchioItalia Nova Casale, Nova Spa e Kus purtroppo non sembra scalfire l'interesse del governo": lo dichiara Aboubakar, deputato e membro della Commissione Lavoro. "Eppure - continua- solo la Nova Spa lo scorso 8 luglio ha avviato una procedura di licenziamento per ben 243 persone. Ho più volte sollecitato la ministra del lavoro Marina Calderone a prendere una posizione netta a tutela delle persone impiegate, e oggi, per la seconda volta, ho depositato un'interrogazione parlamentare, per costringere il governo, almeno formalmente, a farsi carico della vicenda. Ricordo che nella sola regione Lazio a rischiare il posto di lavoro, secondo quanto riportano i sindacati, sono circa 600 impiegati.