Scoperta sconvolgente scheletro di un bambino trovato in un appartamento in ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unaagghiacciante ha scosso la comunità di Bishop Auckland, nella contea di Durham, in Inghilterra dove gli appaltatori impegnati in lavori dihannolodi unsotto il pavimento di una casa. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di lunedì 29 luglio in una stanza al piano superiore della proprietà situata su Fore Bondgate. Il giorno successivo, loè stato rimosso e nei prossimi giorni sono previsti esami approfonditi, tra cui un’autopsia e una TAC, per determinare la causa della morte e da quanto tempo il corpo si trovava lì.Leggi anche: Riil piccolo Domenico Gallo. Era scomparso da ore Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte dele stanno rintracciando i precedenti proprietari della casa per raccogliere ulteriori informazioni.