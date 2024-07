Rugby | Gonzalo Quesada voto alto alla tournée dell’Italrugby

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prove importanti e segnali certamente positivi da questache l’Italha disputato in giro per il mondo in queste sfide amichevoli che sono servite, certamente, al Commissario Tecnicoper amalgamare ancor di più il gruppo azzurro in vista degli importanti obiettivi che arriveranno tra qualche tempo. Il coach può essere davvero molto soddisfatto dell’impegno mostrato dai suoi ragazzi. Ital, le parole di: “Ottime prove per noi” (Crediti foto: Italia Team Facebook)“Considerati tutti gli spostamenti e la logistica, questa è stata una tournee importante per noi: è stato un ulteriore passo avanti come gruppo – queste le parole del Commissario Tecnico dell’Ital–. Da fuori si vedono solo le partite, ma da dentro abbiamo visto tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare.