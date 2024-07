Renna alla guida della newco con Vodafone Italia +RPT+

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Ripetizione con sottotitolo corretto) L'ad di Fastweb Walterè stato indicato da Swisscom come ceoche risulterà dfusione tra Fastweb e, operazione che dovrebbe terminare il percorso di approvazione entro il primo trimestre del 2025. La nomina definitiva diè soggetta al closingtransazione, precisa una nota. Walterè ad di Fastweb dall'ottobre 2023 e sotto la sua, ripercorre una nota, l'operatore ha lanciato diverse iniziative innovative, tra cui un servizio di fornitura di energia all'avanguardia, basato su principi di trasparenza e semplicità, ed una partnership con Eolo per coprire le aree in digital divide con connettività UBB.