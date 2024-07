Regia un tris per ingranare Jagiello il nome più caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In queste ore il focus di Marcello Pizzimenti è sul centrocampo: ci sono tre giocatori nel mirino, che hanno tre situazioni diverse, così come differenti sono i curricula. Parliamo di Leo Stulac, Filipe Lorenzo Ignacchiti. Ilpiù altisonante è quello di Stulac del Palermo: compirà 30 anni il 26 settembre, ed è sloveno. Ha un solo altro anno di contratto con i rosanero, e non è parte del progetto tanto che non è stato nemmeno convocato per il ritiro dei siciliani in quel di Manchester. La destinazione di Reggio piace al centrocampista centrale dal piede vellutato: un regista che ha anche una discreta capacità in interdizione, e sa calciare molto bene punizioni e angoli. Uno degli scogli, una volta limato il tutto, potrebbe essere quello delle visite mediche: Stulac, infatti, ha una lesione al retto femorale (se l’è procurata due settimane fa).