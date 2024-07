Regalo di Serie A Il look dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dal punto di vista sportivo non c’erano dubbi: l’Inter sognava di cucire sulla maglia la seconda stella. E averla conquistata in occasione del derby contro il Milan è stato di certo una soddisfazione che i tifosi nerazzurri non dimenticheranno. Quando si è trattato di fare però discorsi aziendali, l’Inter non ha avuto remore: il desiderio della società era quello di poter mettere sulle divise un brand di successo. Ha scelto Canali, un nome riconoscibile nel mondo. Vestiti di alta classe, design raffinato, marchio vincente. Canali vestirà l’Inter per le prossime tre stagioni. Per abbigliamento, naturalmente, si intende quello di rappresentanza: per quanto riguarda le maglie da indossare in campo c’è già uno sponsor tecnico dedicato. L’Inter, dunque, anche nel settore dele dell’abbigliamento, affidandosi a Canali, ha deciso di puntare in alto.