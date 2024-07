Quando ripartono Uomini e Donne e Pomeriggio 5? Ritorni anticipati per i talk show

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il pubblico di Canale 5 e, principalmente, quello del daytime della rete, sarà lieto di apprendere che sia Maria De Filippi sia Myrta Merlino partiranno in anticipo con i loro programmi di punta, ovvero,5. Ecco che cosa è emerso a riguardo. Ecco la data di partenza dia settembre Manca ancora un intero mese prima della ripartenza delle principali trasmissioni Mediaset. A settembre, come di consueto, riapriranno i battenti di tutti i format. Quest’anno, l’azienda ha deciso di partire abbastanza presto con alcuni programmi di punta. Partendo da, ilcondotto da Maria De Filippi ripartirà già da lunedì 9 settembre. Questo, dunque, vuol dire che i telespettatori dovranno attendere solo che passi la prima settimana di settembre prima di tornare a vedere cosa succederà ai protagonisti del Trono Classico e Over.