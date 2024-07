Quadarella | Delusione enorme forse gara più importante della vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Simonaha espresso tutta la suadopo aver concluso al quarto posto la finale dei 1500 stile libero alle Olimpiadi. “È stata unafaticosissima. Per me questa è unaera lapiùmia. Magari riuscirò a fare un’altra Olimpiade ma non so come ci arriverò. Era come se fosse la mia ultima cartuccia da sparare in ambito olimpico. Non era quello che volevo”, ha dichiarato l’azzurra. La finale è stata dominata dalla statunitense Katie Ledecky, che si è riconfermata campionessa olimpica con il nuovo record olimpico di 15’30?02. Ledecky ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia in questa disciplina, lasciando le avversarie a lottare per le posizioni di rincalzo.