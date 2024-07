Profumi allegri per l’estate | intervista a Jacques Cavallier Belletrud

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) SARANNO le origini piemontesi (ha parenti torinesi). O sarà la fortuna di nascere e crescere in mezzo ai campi di lavanda e di rosa centifolia di Grasse. Fatto è cheè uno dei maître parfumeur più empatici e briosi che abbia mai incontrato. Con un curriculum ricco di bestseller della profumeria (uno su tutti, Classique di Jean Paul Gaultier), è stato scelto da Bulgari per firmare l’ultima perla olfattiva della famiglia Allegra (ça va sans dire): Chill & Sole, una fragranza mediterranea, solare e frizzante. Un po’ come lui. Che qui ce la presenta.Bulgari: fragranze allegre per l’estate Chill & Sole, freschezza e calore: due concetti agli antipodi. Questa volta la sfida è ardua Vero, ma la prima non esisterebbe senza il secondo.