Pomodoro da industria | accordo Anicav-Coldiretti-Filiera Italia per il rilancio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Promozione della sostenibilità ambientale ed etico-sociale; tracciabilità e trasparenza sull’origine della materia prima; valorizzazione del made in Italy. Sono alcuni dei punti cardine dell’siglato daper la valorizzazione e la tutela dellana delda. “Il documento si inserisce in un quadro di alleanze tra parte agricola eindispensabile per promuovere lo sviluppo della”, spiega Marco Serafini, presidente. “L’intesa – afferma Giovanni De Angelis, direttore generale– si propone di rafforzare ilno sia all’estero che sul mercato interno, anche attraverso il sostegno congiunto al riconoscimento delPelato di Napoli, garantendo ai consumatori che le nostre produzioni sono di qualità e 100%ne”.