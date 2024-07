Partono in vacanza e abbandonano il gatto nel trasportino a 40 gradi | salvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prato, 31 luglio 2024 – Lo hanno lasciato nelcon il sacco dei croccantini, una ciotolina di acqua (presto esaurita) e il libretto delle vaccinazioni. Un micio di tre anni è rimasto per due giorni davanti all’androne di un palazzo di via Venezia. All’apparenza ilsembrava pronto per partire con i padroni e con tutto l’occorrente per trascorrere qualche giorno fuori casa, peccato che i padroni non siano mai tornati a prenderlo e lui sia rimasto per un giorno e un notte davanti al palazzo senza cibo né acqua, se non grazie ad alcuni cittadini che vedendo l’animale da solo hanno cercato di aiutarlo. Una storia di ordinario abbandono estivo: la famiglia parte per le vacanze e decide di lasciare il propriodavanti alla prima abitazione sperando che qualcuno se ne accorga.