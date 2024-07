Orsa Kj1 uccisa | perché per un Paese civile è un fallimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Kj1 è stata. L’epilogo era nell’aria da qualche giorno. La Giunta guidata da Maurizio Fugatti ha fatto di tutto per arrivare all’abbattimento, peraltro in una successione di decisioni politiche non del tutto trasparenti e chiare, se non per il filo che le ha tenute insieme. E cioè la volontà di liberarsi nell’nel peggior modo possibile. MaFugatti vede come unica soluzione alla convivenza con gli orsi la loro uccisione? Da una parte, dal punto di vista del consenso elettorale, il pugno forte paga (Fugatti guida la provincia autonoma di Trento dal 2018).